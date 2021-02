Lorsch. Corona beeinträchtigt auch den Alltag in den Kirchengemeinden. Der Weltgebetstag aber soll mit einem Gottesdienst gefeiert werden. Er lenkt die Aufmerksamkeit diesmal auf Vanuatu.

Vanuatu ist ein Inselstaat zwischen Australien und Fidschi. Die 83 Inseln sind ein Paradies mit türkis-blauem Meer, einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt und dem Regenwald. Die Ni-Vanuatu, so nennen sich die Einwohner, standen mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten Glücksindex. Weniger paradiesisch sind Erdbeben und Stürme, die das Land immer wieder treffen, so die Kirchengemeinden. Zyklon Pam zerstörte 2015 große Teile des Landes, Menschen starben, der Meeresspiegel steigt und steigt. 2020 folgte Zyklon Harold. Die Inseln im Pazifik sind stark vom Klimawandel betroffen – obwohl es nicht um eine Industrienation handelt und kaum CO2 ausgestoßen wird. Ein großes Problem ist zudem Gewalt gegen Frauen.

Die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu stellen die Frage: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles in Wanken gerät? Sie sind stolz und freuen sich, dass die Welt auf sie schaut und sie ins Gebet nimmt, so die Kirchengemeinden.

Die evangelische und katholische Kirchengemeinde in Lorsch laden zum Weltgebetstags-Gottesdienst am kommenden Freitag (5.) ein. Beginn ist um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nazarius.

Der Gottesdienst findet unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln statt, erinnern die Veranstalter. red