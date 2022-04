Lorsch. Die Kinder, die am Workshop in den Osterferien teilnahmen, wurden eingeladen, sich auch künftig am Training für mögliche Kampfsportarten zu beteiligen.

Freitags von 18 bis 19.30 Uhr gibt es in Lorsch Judo für Teilnehmer ab sechs Jahren, montags von 18 bis 19 Uhr Jiu-Jitsu für Sieben- bis Zwölfjährige. Von 19 bis 20 Uhr läuft Jiu-Jitsu für Zwölf- bis Siebzehnjährige..

