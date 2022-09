Weiterer Bewerber für die Bürgermeisterwahl?

Lorsch. Am 4. Dezember (Sonntag) ist Bürgermeisterwahl in Lorsch. Die CDU will den derzeitigen Amtsinhaber Christian Schönung als ihren Kandidaten nominieren. Am Montag (12.) wird das im Rahmen einer Mitgliederversammlung erfolgen. Ob noch weitere Kandidaten am zweiten Advent antreten, ist offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In sozialen Netzwerken fordert aber seit Donnerstagabend der Lorscher Wolfgang Burkard „Menschen, die kritisch denken“ zur Unterstützung für seine Kandidatur auf. Er hat inzwischen auch die Bewerbungsunterlagen im Stadthaus abgeholt. Dass von einem Interessierten Unterlagen abgeholt wurden, bestätigte gestern Rainer Dluzak, Wahlleiter, auf Anfrage.

Ob daraus auch eine Bewerbung wird, ist damit noch nicht gesagt. Ein freier Bewerber, der zur Wahl zugelassen werden will, muss die Unterlagen korrekt ausgefüllt rechtzeitig bis spätestens 26. September abgeben – und er muss genügend Unterstützer-Unterschriften vorlegen können. Doppelt so viele Namen wie die Lorscher Stadtverordnetenversammlung Mitglieder hat, sind dafür mindestens nötig – in Lorsch also 74. Bei diesen 74 muss es sich um Wahlberechtigte handeln. Jede einzelne Unterstützungsunterschrift wird vom Wahlleiter überprüft. Das Einwohnermelderegister liefert die nötigen Informationen dazu.

Wolfgang Burkard ist 33 Jahre alt, in Berlin geboren, aber seit dem Grundschulalter in Lorsch daheim. Der Industriemeister mit Schwerpunkt Holzverarbeitung ist in Lorsch zum einen wegen seiner selbst gebauten Insektenhotels bekannt, zum anderen als Teilnehmer der „Spaziergänge“. Bei diesen führt er meist eine große Trommel mit.

Er habe sich die Unterlagen für die Wahl nicht zum Spaß besorgt, sondern strebe ernsthaft eine Kandidatur an, erklärte Wolfgang Burkard, der sich als heimat- und naturverbunden beschreibt, gestern auf eine Nachfrage gegenüber dem Bergsträßer Anzeiger.