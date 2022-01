Weitere Hausarzt-Praxis in Lorsch schließt

Lorsch. Drohender Ärztemangel hat in Lorsch vor gut drei Jahren für viele Diskussionen gesorgt. Anlass war damals die Schließung einer Praxis mit zwei Zulassungen in der Hirschstraße. Es folgte wenig später die Aufgabe einer Hausarztpraxis in der Lindenstraße. Dass Ärzte altersbedingt in den Ruhestand gehen, ist völlig normal. Sorgen bereitete vielen Lorschern aber die Erfahrung, dass sich für die Praxen keine direkten Nachfolger fanden. Zwar konnte die Gemeinschaftspraxis als ein Medizinisches Versorgungszentrum im Verbund der Zero-Praxen erhalten werden und ein Lorscher Orthopäde zusätzlich als Allgemeinmediziner gewonnen werden. Es steht aber nun die nächste Schließung einer Hausarztpraxis an – einer sehr traditionsreichen. Dr. med. Anja Tidow-Poeplau wird sich in wenigen Monaten verabschieden. Auch für sie beginnt der Ruhestand.

Grüne: Versorgungsanalyse präsentieren Mit Sorge sieht die Lorscher Fraktion der Lorscher Grünen die Entwicklung der ärztlichen Versorgung in Lorsch. „Zur Jahresmitte schließt eine gynäkologische Fachpraxis und eine Praxis für Allgemeinmedizin, eine Nachfolgeregelung ist nicht absehbar und klar ist, dass es eine Praxisübernahme nicht geben wird“, so Fraktionsvorsitzender Matthias Schimpf zum aktuellen Informationsstand hin. Seine Fraktion habe schon in der letzten Wahlperiode darauf hingewiesen, dass Lorsch trotz gute Infrastruktur und guter geografischer Lage ein Problem mit der hausärztlichen und auch fachärztlichen Versorgung bekommen wird, erinnert Schimpf. Umso sinnvoller wäre es jetzt aus Sicht der Grünen, dass in Lorsch die Ergebnisse der kreisweiten Versorgungsanalyse zur gesundheitlichen Versorgung des Kreises Bergstraße präsentiert werden. „Da diese Analyse auch den demografischen und geografischen Besonderheiten Rechnung tragen soll, ist davon auszugehen, dass hier auch die Lorscher Situation abgebildet wurde, aus der sodann Handlungsoptionen abgeleitet werden könnten“, so Schimpf. Im Zusammenhang mit der Versorgungsanalyse wäre der Sozialausschuss auch über die ersten Ergebnisse des Netzwerks Ortsnahe Versorgung Ried (NORIE) zu unterrichten, ebenso über die beabsichtigte Implementierung einer psychosozialen Fachkraft „Paula im NORIE-Gebiet. „Dabei ist auch von Interesse, warum diese Fachkraft räumlich in Bürstadt angesiedelt werden soll und ob sich auch Lorsch als Standortkommune beworben hatte und wer die Stadt in den NORIE Netzwerktreffen vertritt“, so die Grünen. Grundsätzlich gelte, dass das Thema der ärztlichen Versorgung in 2022 auch von Seiten des Magistrats mit Priorität behandelt werden sollte, so Schimpf. red

Seit 100 Jahren bekannte Adresse

Ende Juni wird die Medizinerin ihren letzten Arbeitstag haben. Auch für ihre Praxis gibt es bislang keinen Nachfolger, so die 65-Jährige auf Nachfrage. Die Adresse liegt zentral, ist bekannt und bestens eingeführt. Im Gebäude in der Schulstraße ist seit über 100 Jahren eine Arztpraxis ansässig. Vor Tidow-Poeplau praktizierte ihr Schwiegervater dort. Ehemann Dr. Konstantin Poeplau hat seine gynäkologische Praxis direkt daneben.

Es habe zwar eine Anfrage gegeben, so die Medizinerin. Nach der Information, dass die Räumlichkeiten aber nicht wie gewünscht genutzt werden können, sei der Interessent jedoch gleich wieder abgesprungen. Das alte Gebäude „macht schlapp“, erklärt Tidow-Poeplau. Zuletzt habe es unter anderem Ärger mit der Wasserleitung gegeben.

Vor hohen Kosten, auch in die EDV ist üblicherweise eine Stange Geld zu investieren, schrecken viele junge Ärzte zum Start zurück. Die Aussicht auf mitunter sehr lange Arbeitstage als Hausarzt reizt offensichtlich noch dazu immer weniger Mediziner.

„Eine kleine Praxis trägt sich kaum“, meint Anja Tidow-Poeplau, die selbst Arbeitstage kennt, die zehn Stunden dauern, zur aktuellen Lage. Der Wunsch, sich als Hausarzt niederzulassen, sei bei vielen jüngeren Kollegen „begrenzt“, formuliert die Lorscher Medizinerin, die ihre Praxis seit 30 Jahren führt und auch als Mutter von vier Kindern einräumt, dass der Alltag nicht immer einfach zu managen war.

Als die Lorscher Kollegen vor wenigen Jahren ihre Praxen schlossen, hat Tidow-Poeplau anschließend einen Teil dieser Patienten mitbetreut. Das sei ins Gewicht gefallen, so die Lorscherin. Wenn sie nun selbst im Sommer aufhört, könnte es schwierig für Patienten werden, einen Arzt zu finden, weiß sie. Zwar gibt es weiterhin mehrere Allgemeinmediziner in Lorsch, auf dem Papier scheint Lorsch nicht unterversorgt zu sein. Nicht alle Hausärzte aber praktizieren in vollem Umfang.

Auch das Seniorenheim betroffen

Die vierte Schließung innerhalb weniger Jahre halbiere faktisch nahezu den früher gewohnten Bestand. Auch für die Patienten im Johanniterhaus, die Tidow-Poeplau bisher betreute, muss ein neuer Ansprechpartner gefunden werden.

„Ich werde mich bestimmt nicht langweilen“, sagt die Ärztin mit Blick auf ihren Ruhestand. Das werden schon die sieben Enkel verhindern. Die künftige Ärzteversorgung ist ihr aber natürlich alles andere als egal. Dass sich keine direkten Nachfolger für die Lorscher Praxen fanden, sei „sehr traurig“. Als „große Erleichterung“ empfände sie es, wenn sie ihre Patienten in guten Händen wüsste. Nicht zuletzt auch für den Fall, wenn sie selbst einen Arzt braucht, wünscht sie sich weiterhin eine gute medizinische Versorgung am Ort.

Die Tradition in der Familie Poeplau immerhin wird fortgesetzt, wenn auch nicht in Lorsch. Der jüngste Sohn wird Arzt. Er hat aber gerade erst das Examen absolviert, kann die Lücke in der Praxisnachfolge in Lorsch schon deshalb jetzt nicht schließen.