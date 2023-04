Weitere Bäume für die „Remise“

Lorsch. Der Internationale Tag des Waldes war für den Freundeskreis „Remise“, ein Ableger der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Kreis Bergstraße, Anlass für Baumpflanzungen im Stadtwald „Remise“. Zum Spaten griffen dazu Edeltraut Nitsche, Kurt Hartmann und Werner Groß, der die Pflanzen – Kiefern, Eichen, Edelkastanien und Douglasien – besorgt hatte.

Als ein „Wunder“, bezeichnen es die Mitglieder des Freundeskreises in einer Pressemitteilung zum Thema, dass die über 100 Jahre alten Stieleichen mit Stammdurchmessern von 100 Zentimetern auf einer Sanddüne ohne Anschluss an Grundwasser wachsen können. Sie würden trotz fehlender Niederschläge mit Sicherheit noch viele Jahre weiterwachsen, wäre da nicht „ein anderes Wunder“: der bis zu fünf Zentimeter große und und nach Einschätzung der Waldexperten zu recht geschützte Große Eichenbock (Heldbock). Die Larve nagt fingerdicke Gänge tief in das gesunde Kernholz, bis nach drei bis vier Jahren ein junger Käfer nach der Verpuppung Ende Mai ausschwärmt, um neue Eier an den gesunden Eichen abzulegen. Leider sterben diese prächtigen Eichen langsam durch den Befall, so dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Wenn neuerdings bis zu sieben Meter hohe Baumstümpfe stehen bleiben, will man den geschützten Käfer die Möglichkeit bieten, sich fertig zu entwickeln.

Wie lange es diese starken, das Waldbild der „Remise“ prägenden Eichen dann noch gibt, ist nach Einschätzung der Freundeskreismitglieder eine Frage der Zeit.

Darum ist es das Ziel, den Wald zu erhalten, indem neben Eichen auch zahlreiche andere Baumarten, die auch auf trockenen Böden wachsen können, gepflanzt werden – so wie es auch der Lorscher Gewerbeverein anlässlich seines 125-Jahre-Jubiläums praktiziert. red