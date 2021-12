Ein Ensemble, bestehend aus 13 Hobbymusikern einer Kirchengemeinde in Bürstadt, erfreute jetzt die Bewohner des Johanniterhauses in Lorsch mit einem Weihnachtskonzert. Unter freiem Himmel wurden bekannte Melodien gespielt, die Senioren hörten am Hauseingang zu. Ein weiteres Konzert gaben die Bürstädter anschließend im Innenhof des Seniorenhauses. Links auf dem Bild Sprecherin Melanie Knauf mit ihren Söhnen Jonathan und Johannes.

© Weinbach