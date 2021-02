Einhausen. Zu einer Eucharistiefeier mit Kerzenweihe lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Michael Einhausen ein. Termin ist an Maria Lichtmess, das heißt am kommenden Dienstag (2.).

„Leider können wir an diesem Festtag in diesem Jahr keine Lichter-Prozession machen“, erinnert Pfarrer Klaus Rein an die zu beachtenden strikten Auflagen während der Corona-Krise.

Die Kerzenweihe aber solle dennoch ihren Raum erhalten. Die Gottesdienstteilnehmer sollen Kerzen mitbringen, die sie daheim das Jahr über entzünden wollen. Für das Ewige Licht in der Kirche können zudem Kerzen, Öllichter gespendet werden. Sie werden vor dem Gottesdienst angeboten.

Der Gottesdienst zu Maria Lichtmess beginnt am Dienstag um 18 Uhr. red