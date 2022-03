Von Nina Schmelzing

Lorsch. In Lorsch wird eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Die Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule wird dafür umgestaltet, wie Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag mitteilte (BA berichtete). In der Lorscher Stadtverordnetenversammlung am Abend informierte auch Bürgermeister Christian Schönung kurz über das Vorhaben. Es

...