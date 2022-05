Was Lorscher an ihrer Stadt mögen – und was nicht

Lorsch. Zu einem „Bürgerabend“ sind Lorscher im Rahmen des Stadtmarketingkonzepts eingeladen. Termin ist am 31. Mai (Dienstag). Treffpunkt ist um 18 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal. Unter dem Motto: „Citywerkstatt Lorsch – Innenstadt zusammen weiterdenken“ erarbeitet die Stadt Lorsch gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) und der imakomm Akademie ein Stadtmarketingkonzept. Ziel ist es, die Innenstadt fit für die Zukunft zu machen. Es geht dabei zum Beispiel um Frequenzerhöhung, Leerstandsmanagement und die Schaffung eines Erlebnisraums.

Verschiedene Blickwinkel wichtig

Diese Themen bilden bei der Konzepterstellung wesentliche Schwerpunkte, in Lorsch soll es kreative Ideen dazu geben. Umgesetzt werden sollen Maßnahmen, mit denen sich alle identifizieren können. Ein Stadtmarketingkonzept kann nur dann gelingen, wenn eine Vielzahl regionaler Gruppen an der Erstellung mitwirkt, heißt es aus dem Stadthaus. Die Lorscher Innenstadt soll deshalb aus allen Blickwinkeln beleuchtet werden.

Deshalb wurden schon beim Projektstart unterschiedliche Beteiligungsformate definiert. Sowohl Vertreter aus Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie als auch Experten aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche und dem Tourismus haben ihre Wünsche, Ideen und Expertisen in Workshops bereits in das Konzept einfließen lassen.

Ideenbox mit Wünschen und Kritik

Die Meinungen, Ideen und Anregungen der Lorscher Bürger sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Stadtmarketingkonzept, weiß man bei der Stadt. In den vergangenen Wochen konnten Interessierte Anregungen, aber auch Kritik, in aufgestellten „Ideenboxen“ einwerfen oder diese auf dem Frühlingsmarkt, am Stand der Stadt Lorsch auf verschiedenen Plakaten festhalten.

Am Dienstag sollen beim Bürgerabend im Schnitzer-Saal die bisherigen Ergebnisse präsentiert werden. Es soll vor allem auch in themenbezogenen Workshops an drei verschiedenen Vertiefungspunkten gearbeitet werden. Behandelt werden unter anderem die Wegeführung in der Einkaufsstraße, die Sortimentsgestaltung des Einzelhandels und die unterschiedlichen Gründe für einen Besuch in der Lorscher Innenstadt.

Ein erklärtes Ziel ist es, die Innenstadt als pulsierendes Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität und als Begegnungsraum für alle Generationen zu erhalten und weiter auszubauen.

Ärztliche Versorgung ist Thema

Bevor Ideenboxen aufgestellt worden waren, hatten viele Lorscher immer wieder einmal die hausärztliche Versorgung als ein für sie besonders wichtiges Thema benannt. Die Zahl der Praxen am Ort hat sich in den vergangenen Jahren bekanntlich reduziert. Vom gewünschten Ärztehaus in Lorsch ist aber noch nichts zu sehen, zudem wird auch in Einhausen ein ähnliches Projekt verfolgt. Auch ein Augenarzt wird von vielen Lorschern vermisst.

„Lorsch geht uns alle etwas an“, sagt Bürgermeister Christian Schönung. Deshalb seien Bürger jeden Alters – Neubürger ebenso wie Ur-Lorscher – eingeladen, sich an diesem Abend mit Kreativität zu beteiligen.

Er sei zuversichtlich, „dass wir gemeinsam tolle Ergebnisse für unsere schöne Stadt erzielen werden“, so Bürgermeister Schönung, der den Bürgerabend am Dienstabend auch eröffnen wird. sch/red