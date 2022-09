Der mittelalterliche Lorscher Bienensegen hinterlässt in den letzten Jahren auch im Kulturleben der Klosterstadt seine Spuren. In der Wissenschaft beschäftigt er schon seit dem 19. Jahrhundert die Geister. Bis heute sind viele Fragen nicht gelöst. Der nur wenige Zeilen umfassende magische Spruch, der wohl im späten 10. Jahrhundert in Lorsch auf dem Rand einer älteren Handschrift festgehalten

...