Was die „Fritz!Box“ alles kann

Lorsch. Telefonieren, fernsehen, Filme und Musik downloaden, im Internet surfen, Mails empfangen – dazu brauchen PC oder Smartphone einen Router, der den Datenverkehr regelt. Die meisten Internetanbieter stellen ein solches Gerät zur Verfügung – oft ist das die „Fritz!Box“. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule werden vertiefende Informationen zur „Fritz!Box“ vermittelt, beispielsweise im Bereich Telefonie, Gastnetzwerk und Sperren von Webseiten. Ein Grundwissen der Teilnehmer wird vorausgesetzt.

Der Kurs läuft am Freitag, 11. Februar, von 18 bis 22 Uhr, im KVHS-Schulungszentrum in Lorsch, in der Römerstraße 16. Anmeldung über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Nummer 06251 17296-0. red

