Alexander Löffelholz bleibt Vorsitzender der Lorscher CDU. Die Hauptversammlung bestätigte den 33-Jährigen am Dienstagabend unter Beifall und sehr großer Zustimmung für weitere zwei Jahre in dem Amt, das er seit 2017 inne hat. Löffelholz war der einzige Kandidat, es gab nur eine Gegenstimme in der geheimen Wahl. Seine drei Stellvertreter sind Maximilian Walter und – neu – Luisa Froitzheim und

...