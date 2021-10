Was Abschreibung und Bilanz bedeuten

Lorsch. Ob in einer Firma oder in der öffentlichen Verwaltung – wer Geld verwaltet, kommt an den Regeln der Buchführung nicht vorbei. Wer durchblicken möchte, was Buchungen im Detail bedeuten, kann bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lorsch den Grundlagenkurs für Finanzbuchführung besuchen.

Gelehrt wird das System der doppelten Buchführung – Doppik. Begriffe der Finanzbuchführung wie Bilanz, Abschreibung, Kontenklassen oder Reingewinn kommen zur Sprache und zur Klärung – ein Lehrbuch liefert den roten Faden. Der Kurs beginnt am Montag, 25. Oktober und läuft insgesamt sechsmal montags, von 18 bis 20 Uhr im Schulungszentrum, Römerstraße 16.

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Vorwissen ist nicht nötig – die Kreisvolkshochschule bittet Interessierte um Anmeldung vor Kursbeginn, am Telefon unter 06251 17296-0 oder per E-Mail über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red