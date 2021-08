„Warum gibt es in Lorsch kein Spielzeuggeschäft?“

Lorsch. In der kommenden Woche beginnt auch an der Lorscher Wingertsbergschule wieder das neue Schuljahr. Noch kurz vor den Sommerferien hatten die Kinder der damaligen Klassen 3a und 3b ihre Heimatstadt Lorsch als Thema auf dem Stundenplan.

Das Lorscher Lied gehörte zum Unterrichtsstoff, die Gebäude von Lorsch, der Zunftbaum am alten Rathaus oder auch der Lorscher Dialekt. Als Detektive sollten sie die Geschichte von Markt- und Benediktinerplatz erkunden. Als besonderes Ereignis gehörte eine Fragestunde mit Bürgermeister Christian Schönung dazu. Die Kinder fühlten dem Stadtoberhaupt dann auch kräftig auf den Zahn.

Er erklärte, dass Lorsch 13 850 Einwohner hat, fügte aber gleich hinzu, dass die Zahl schwanke. Bei der Frage, wie alt Lorsch sei, forderte er die Kinder auf, selbst nachzurechnen – von 764 bis heute. Heraus kam 1257 Jahre. „Lorsch ist richtig alt, Bensheim, Heppenheim und Einhausen sind alle jünger“. Die Kinder waren aber auch interessiert an aktuellen Themen, die sie selbst betreffen. Den Wunsch nach einem größeren Skater- und Bikepark beantwortete Schönung mit der Idee, man könne eine Hütte am jetzigen Platz bauen oder „im Ehlried Berge aufschütten“. Einen „Alla-Hopp“ Spielplatz gibt es in Lorsch nicht, musste Schönung eingestehen. Die Stadt habe sich zwar beworben, aber keinen Zuschlag erhalten. Auf die Frage, warum es in Lorsch kein Spielzeuggeschäft mehr gibt, konnte auch der Bürgermeister nur in Erinnerungen schwelgen. Einst habe es „den Riesinger, den Maluck und die Löwische Lisbeth“ gegeben.

Zuletzt ließ Lehrerin Mechthild Brettinger von Handy einige Lorscher Ausdrücke erklingen: „Scheene Kreschtel (schöne Geröstete). „Die Merwe sinn ganz schee bappisch“ (die Plätzchen sind pappig). „Des is e olde Plätschgoas“ (eine Tratschtante). „Du bist halt wirre e fresche Grott“ (ein vorlautes Kind). „Wieso dust du immer sou bischpern?“ (Warum flüsterst du immer?). Hier erwies sich Schönung als ein Kenner der örtlichen Mundart.

