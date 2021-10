Waldwanderung  in Lorsch mit Werner Groß

Lorsch. Informationen zum Thema Klimawandel, zu dessen Ursachen und Auswirkungen will Werner Groß am 6. November vermitteln. Der ehemalige Naturpark-Förster und Ehrenvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) im Kreis Bergstraße lädt die Bevölkerung zu einer rund dreistündigen Waldwanderung ein.

An geeigneter Stelle will er über die Themen Wald, Wasser und Klima informieren. Die Wanderung beginnt am 6. November um 14 Uhr am Lorscher Olympia-Clubhaus. Im dortigen Restaurant ist für alle Wanderfreunde auch ein Abschlusstreffen geplant. Werner Groß wird dann noch einmal das Erlebte kurz zusammenfassen. Der Kreis der Teilnehmer ist auf 20 Personen beschränkt. Wer mitwandern möchte, muss sich bei Werner Groß anmelden, Telefon 06251-51749. ml