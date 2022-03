Lorsch. Zur Jahreshauptversammlung lädt der Lorscher Liederkranz ein. Termin ist am 31. März (Donnerstag). Getagt wird um 19.30 Uhr in der Nibelungenhalle, so die Sänger und Sängerinnen um Vorsitzende Marion Roth-Hintz.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen der Mitarbeiter im Vorstand. Auch Ehrungen für verdiente Mitglieder sollen vorgenommen werden. Auch mit der Terminplanung und Veranstaltungen für das laufende Jahr werden sich die Liederkranz-Mitglieder beschäftigen. red

