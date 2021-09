Interessierte unter 18 Jahren sind eingeladen, an der U18-Wahl teilzunehmen. Dabei wird die Bundestagswahl simuliert, die Ergebnisse werden ausgewertet. In Lorsch organisieren die Pfadfinderinnen der PSG diese Wahlen. Sie stehen am Freitag (17.) von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr vor der Königshalle, damit junge Leute ab etwa acht Jahren ihr Kreuzchen setzen können.

Um die U18-Wahl noch

...