„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, heißt es – und so hoffen die Seniorenkreisbesucher auf eine baldige Besserung der Corona-Lage im Frühjahr. Zu einem ersten Treffen im neuen Jahr hatte die Vorsitzende Gisela Schmitt in die evangelische Kirche eingeladen. Das Martin-Luther-Haus am Wingertsberg wird bereits ausgeräumt. In der Kirche konnten die Abstände besser gewahrt werden, stellte die Runde

...