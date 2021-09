Lorsch. Zweimal mussten die Lorscher Tennisspieler ihre Jahreshauptversammlung in diesem Jahr wegen Corona verschieben. Jetzt werden die Mitglieder des TCO am Montag, 13. September, um 19.30 Uhr in die Clubgaststätte „Da Silvio“ im Ehlried eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen sowie die üblichen Rück- und Ausblicke auf das Vereinsgeschehen. red