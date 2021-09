Vorstandswahlen beim DRK

Lorsch. Das Lorscher DRK lädt zur Hauptversammlung ein. Termin ist am 18. September (Samstag), Beginn um 15 Uhr in der DRK-Unterkunft in der Dieterswiese.

Auf der Tagesordnung stehen nach den Berichten von Vorstand, Bereitschaft und Jugendrotkreuz für die Jahre 2019 und 2020 Vorstandswahlen, erinnert Vorsitzender Klaus Jäger. Auch sind die Delegierten für die Kreisdelegiertenversammlung zu bestimmen und die neue Vereinssatzung ist ebenso wie der Wirtschaftsplan zu beschließen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung werden außerdem verdiente Mitglieder geehrt. sch