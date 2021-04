Brunhilde Schieb, gut drei Jahrzehnte lang Leiterin der Kinder- und Jugendförderung der Stadt, genießt seit Februar ihren Ruhestand. Neuer erster Ansprechpartner für die jungen Leute in Lorsch ist jetzt André Pfleger. Die Aufgaben an seiner Arbeitsstelle kennt der 33-Jährige zwar längst. Pfleger ist schließlich schon seit 2019 in Lorsch aktiv. Wegen Corona läuft der Alltag für den

...