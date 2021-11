Von der Unfallstelle in Lorsch geflüchtet

Lorsch. Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag, den 12.11., gegen 13 Uhr in der Schulstraße in Lorsch, Höhe der Hausnummer 6 gekommen. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Pkw/Lkw, vermutlich ein weißer Transporter mit offener Ladefläche, einen weißen VW Crafter, wie die Polizei berichtet. Nach Kollision entfernte sich der Flüchtige samt seinem Fahrzeug zügig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fremdschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der VW Crafter wurde hinten links am Rücklicht beschädigt, sowie darüber in Form einer Delle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, Hinweise der Polizeistation in Heppenheim zu melden.