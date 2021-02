Lorsch. Für die kaufmännische Buchführung ist es wichtig, die buchhalterischen Grundregeln zu kennen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße füllen sich Begriffe wie Bilanz, Inventar, Abschreibung mit Leben.

Die Teilnehmer nehmen Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten vor und erfahren, warum man auf unterschiedliche Warenkonten buchen muss. Die Inhalte sind mit vielen praktischen Übungen angereichert.

Start im März in Lorsch

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs läuft sechsmal montags, ab dem 8. März, und zwar in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in Lorsch, im Schulungszentrum in der Römerstraße 16. Ein Lehrbuch erhalten die Teilnehmer im Kurs.

Der Unterricht findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften statt.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule telefonisch unter der Rufnummer 06251/ 17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red