Vom Kultursalon bis zu „Nachrichten aus dem Hinterhaus“

Lorsch. Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es im Theater Sapperlot Ende des Monats weiter. In der letzten Februarwoche stehen gleich fünf Veranstaltungen auf dem Spielplan. Los geht es am Dienstag, 22. Februar, mit dem Kultursalon. Der Vorentscheid zum Lorscher Abt wird wie immer von Daniel Helfrich (l.) moderiert. Einen Tag später, 23. Februar, wird David Kebekus unter dem Titel „überragend“ Stand-Up nach amerikanischem Vorbild präsentieren. Die Frankfurter Musiker Tilman Birr und Elis Bihn übersetzen Welthits ins Hessische. Am 24. Februar sind sie im Theater Sapperlot zu Gast. „Einen „Doppelabend der besonderen Art“ wird es laut Ankündigung am 25. Februar geben, wenn Comedian Johannes Scherer und der Liedermacher Falk (M.) nach Lorsch kommen. Den Abschluss in diesem Monat macht dann am 26. Februar der fränkische Kabarettist Matthias Egersdörfer (r.). „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ heißt sein Programm. kel/Bilder: Neu

