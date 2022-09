Versammlung der Feuerwehr Lorsch

Lorsch. Ihre gemeinsame Generalversammlung veranstalten die städtische Feuerwehr Lorsch und der Feuerwehr-Verein am kommenden Freitag, 9. September, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in der Nibelungenstraße 134. Neben den Berichten des Stadtbrandinspektors und der einzelnen Abteilungen stehen unter anderem die Vorstellung der Chronik für die Kalenderjahre 2019 bis 2021, Übernahmen in die Einsatzabteilung sowie in die Alters- und Ehrenabteilung, Ehrungen für die Jahre 2019 bis 2021, Beförderungen und eine Ergänzungswahl auf der Tagesordnung. red

