Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes eilten gestern Nachmittag gegen 17 Uhr in die Seehofstraße am südlichen Lorscher Stadtrand. In Höhe der Platanenstraße hatte sich ein Autounfall ereignet, zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei gestern auf Nachfrage berichtete.

Ein Sprinter und ein Pkw waren kollidiert.

