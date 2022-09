Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins. Drei Mitglieder wurden geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrten der Vorsitzende Dr. Ralf Beyer und seine Vertreterin Meike Burwell die aktive Schützin Silvia Hertel mit einer Urkunde und der Vereinsnadel in Silber. 40 Jahre Mitglied ist Marga Rehn. So lange engagiert sie sich auch in unterschiedlichen Positionen des Vorstands,

