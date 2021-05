Veränderungen im Leben meistern

Lorsch. Mit Veränderungen im Leben beschäftigt sich ein Kurs der Kreisvolkshochschule am 5. Juni. „Unser Leben ist einem stetigen Wandel ausgesetzt. Persönliche Entscheidungen und äußere Einflüsse produzieren immer wieder neue Situationen. Nicht alle davon sind erwünscht. In manchen Fällen müssen wir reagieren, Widerstände überwinden und unser Verhalten anpassen“, heißt es in der Ankündigung. Teilnehmer lernen das Instrument der Veränderungskurve kennen und entwickeln ein Bewusstsein für Auf- und Abbewegungen, die in Menschen Veränderungen auslösen. Damit soll es leichter fallen, den Weg zurück in die Normalität zu erkennen und zu finden. Der Kurs läuft am 5. Juni 2021 (Samstag) von 10 bis 16 Uhr in Lorsch, KVHS-Schulungszentrum, Römerstraße 16, in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienerichtlinien.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße telefonisch unter 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red