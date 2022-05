Der Vatertag wird in Deutschland an Christi Himmelfahrt gefeiert, oft als eine weltliche Herrentags-Tour. Auch die Fußballteilung der Turnvereinigung Tvgg feiert den „Vaddertag“, diesmal am 26. Mai. An diesem Tag ist die Bevölkerung zu einem „Fest ohne Grenzen“ eingeladen.

Frühschoppen zum Auftakt

Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Kühle Getränke, Fassbier und

...