Urkunden für Lorscher "Helden des Alltags"

Lorsch. Lorsch. Donnerstagabends ist Erhard Schäfer üblicherweise auf dem Olympia-Sportplatz. Er trainiert dort eine Gruppe junger Leichtathleten. In dieser Woche aber war Schäfer am Donnerstag ausnahmsweise im Paul-Schnitzer-Saal präsent. Denn der 71-Jährige erhielt von Landrat Christian Engelhardt den Landesehrenbrief überreicht. Ausgezeichnet wurde er für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit im Sport. Im Rahmen des festlichen Empfangs gab es zudem eine öffentliche Belobigung für den jungen Lorscher Maximilian Jöst. Er rettete einem Menschen das Leben.

Wenn Maximilian Jöst nicht geholfen hätte Eine Öffentliche Belobigung – eine Würdigung für eine Rettungstat aus Lebensgefahr – gab es am Donnerstag für Maximilian Jöst. Bürgermeister Christian Schönung freute sich, die Urkunde, die Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unterzeichnet hat, an den jungen Lorscher überreichen zu können. Der 25-Jährige hat einem Unfallopfer das Leben gerettet. Jöst, der nach einer Ausbildung zum Landmaschinenbauer eine zweite zum Berufsfeuerwehrmann angeschlossen hat, war im August vorigen Jahres auf dem Heimweg von einem Lehrgang nahe Frankfurt, als er auf der Autobahn einen Verkehrsunfall beobachtete. Sofort habe er gestoppt und als unbeteiligter Ersthelfer allein alles richtig gemacht, berichtete Bürgermeister Schönung in seiner Rede. Ohne das Eingreifen des jungen Lorschers und dessen lebensrettende Maßnahmen, wäre der Mann, der sich mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte, mit hoher Sicherheit gestorben. Das unterstrichen die Notärzte später. „Da haben Sie sich einen guten Mann an Land gezogen“, wurde unter anderem auch Jösts Ausbildungsleiter Jürgen Lorz nach der gelungenen Reanimation des Unfallopfers mitgeteilt. Dieser schlug Jöst dann für die Belobigung vor und war am Donnerstag auch persönlich aus Frankfurt zum Empfang in Lorsch gekommen, um dem Lebensretter ein Geschenk zu übergeben. Bürgermeister Schönung erinnerte in seiner Laudatio daran, dass sich Maximilian Jöst trotz seiner Jugend schon lange in vorbildlicher Weise sozial engagierte. In der Lorscher Jugendfeuerwehr habe er sich früh mit Stärke und Tatendrang bemerkbar gemacht. Bei Einsätzen sei er präsent und vorne dabei. Jöst ist vielen sportlich Interessierten in der Region auch als Fußballspieler bekannt. Schönung lobte die Ehrenamtlichen der freiwilligen Feuerwehr Lorsch, auf die man sich stets verlassen könne. Maximilian Jöst sei einer, der mit „Feuer und Flamme“ die alles andere als einfachen Aufgaben erledigt habe. Folgerichtig sei es, dass der junge Mann den Weg zum Berufsfeuerwehrmann eingeschlagen habe. Er sei sehr „stolz“, dass ein Lorscher die Belobigung erhalten habe, sagte Schönung. Der Geehrte und die Bürger von Jösts Heimatstadt dürften es ebenfalls sein. sch

Claudia Specht, Vorsitzende des Leichtathletikclubs Olympia (LCO), hatte Erhard Schäfer, ihren Vorgänger im Amt, für die besondere Ehrung vorgeschlagen. „Wenn nicht du, wer dann?“, fragte Specht und verwies unter anderem auf die 35 Jahre, die er den Club und zuvor die Abteilung leitete. Dank seines hartnäckigen Engagements konnten die Leichtathleten unter anderem die Modernisierung ihrer Sportstätte zu einer wettkampftauglichen Anlage erreichen. Ein „Meilenstein“, wie nicht nur Specht hervorhob.

Sportler, Trainer und Funktionär

Landrat Engelhardt lobte Schäfer in seiner Laudatio als einen „Helden des Alltags“. Er habe sich um den Leistungssport ebenso wie um den Breitensport sehr verdient gemacht. Engelhardt dankte für die viele Zeit, die Schäfer zum Wohl der Allgemeinheit investierte. Erhard Schäfer, der selbst in seiner Jugend ein erfolgreicher Mehrkämpfer war, hat durch seine Arbeit als Trainer seit 1974 und Funktionär, etwa im hessischen Leichtathletikverband, unzählige Sportler begleitet, zahlreiche Talente gefördert. LCO-Athleten holen jedes Jahr Titel und gute Platzierungen bei Kreis- und Hessenmeisterschaften oder anderen Wettbewerben.

Als großes Vorbild würdigte Engelhardt unter dem Beifall des Publikums die unermüdliche Tätigkeit und den „Sportsgeist“ Schäfers. Den Verein habe er sicher und erfolgreich auch durch schwierige Zeiten gelenkt. Er arbeitete zudem im Förderverein und in der Sportstättenkommission mit. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das an der Bergstraße geschätzte vielfältige Angebot nicht möglich, machte Engelhardt mit einem Blick in Regionen deutlich, in denen es keine Vereinsstrukturen gibt. Vereine seien „Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens“.

Bürgermeister Christian Schönung erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass der Geehrte seit Jahrzehnten regelmäßig mindestens dreimal in der Woche auf dem Sportplatz zu finden war - aber kein Lorscher ist. Schäfer, der als Beamter bei der Stadt Lampertheim beschäftigt war, wohnt mit seiner Ehefrau in Bürstadt, nahm den Weg nach Lorsch aber immer klaglos in Kauf. Als Trainer, Organisator und Motivator habe Schäfer die Lorscher Leichtathleten voran gebracht, so Schönung, der dem Trainer in Kindertagen selbst als junger Leichtathlet erstmals begegnete.

Ob bei der Umgestaltung der Sportanlage, des Clubhauses oder mit kreisweiten Engagement - Erhard Schäfer habe sich um alles gekümmert und letztlich auch seine Nachfolge an der LCO-Spitze erfolgreich geregelt. Bei der Sportlerehrung der Stadt Lorsch wurde er vor einigen Jahren bereits als „Funktionär des Jahres“ ausgezeichnet.

Christiane Ludwig-Paul gratulierte als Stadtverordnetenvorsteherin „im Namen aller Lorscher“ für die unverzichtbare uneigennützige Hilfe. Die Musikschule Stadt Lorsch sorgte für den festlichen Rahmen des Empfangs. Sorin-Dan Capatina an der Violine und Petra Weis am Klavier spielten Stücke von Paganini und Piazzolla.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Erhard Schäfer gab sich in seiner Rede bescheiden. Ein Verein lebe von Gemeinschaft, dankte er den vielen Helfern, ohne deren Unterstützung weder die sportlichen Erfolge der Athleten noch der Landesehrenbrief für ihn letztlich möglich gewesen wären. Er sei „stolz“ auf den Bau der modernen Anlage und sehe seinen Verein - der LCO hat über 300 Mitglieder - mit der neuen Spitze auch für die Zukunft gut aufgestellt. (sch)