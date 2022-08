Unverpackt-Läden und Biolebensmittel vor dem Aus

Einem Fernsehbericht war kürzlich zu entnehmen, dass der Handel mit Bio-Lebensmitteln nach Zuwächsen in den vergangenen Jahren angesichts der Preissteigerungen in diesem Jahr bisher einen Umsatzrückgang von 13,4 Prozent verzeichnet. Noch schwieriger ist die Situation für Unverpackt-Läden: Im Durchschnitt schließt pro Woche ein Unverpackt-Laden in Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider passend dazu schließt nun auch der Unverpackt-Laden in Lorsch per Mitte September, nachdem in Auerbach bereits vor einem Jahr Schluss war.

Diese Entwicklung ist im Sinne der Nachhaltigkeit und der Bekämpfung des Klimawandels besorgniserregend und traurig! Schade, dass viele Menschen nur kurzsichtig denken und handeln. Es ist verständlich, dass Haushalte mit wirklich geringem Einkommen jeden Cent umdrehen müssen, den sie ausgeben. Aber wie viele Menschen haben Geld übrig für ein (teures) Smartphone, ein Auto, Urlaubsreisen, mehrere Streaming-Abos und den Kauf von Kleidung, die nur ausgetauscht wird, weil sie nicht mehr den letzten modischen Vorstellungen (sprich Vorgaben der Bekleidungsindustrie) entspricht? Sind denn alle diese Dinge wichtiger als gute Lebensmittel (Mittel zum Leben), mit denen wir nicht nur uns und unserer Gesundheit Gutes tun, sondern auch zum Erhalt von Biodiversität, gesunden Böden, weniger Plastikmüll, der Eindämmung des Klimawandels und letztendlich dem Erhalt einer lebenswerten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder beitragen?

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Klimawandel, Corona, Ukraine-Krieg Wie junge Menschen die Zukunft sehen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Interview Intendant Ludwigshafener Filmfestival: „Das Festival soll ein Glücksbringer sein“ Mehr erfahren

Noch haben wir eine winzige Chance, den drängenden Umweltproblemen zu begegnen, wenn wir radikal umdenken und überlegen, was wirklich wichtig ist im Leben. Wann wacht die Menschheit dazu auf?

Kerstin Borkowski

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum