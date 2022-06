„Leben, Lieben, Lachen“ stand als Motto an einer Wand im Hof des Lorscher Kleinkunsttheaters Sapperlot. Darunter saß ein Großteil der mehr als 50 Mitglieder des Freundeskreises Sappa Lostra, die sich zur Jahreshauptversammlung eingefunden hatten und vorab eine Pizza verspeisten. Und so konnte die Stimmung als gut bezeichnet werden, trotz einiger Probleme, die der Vorstand in der Corona-Zeit zu

...