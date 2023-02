Unfall nach Überholvorgang

Lorsch. Rund 1400 Euro Schaden entstanden nach Angaben der Polizei an einem Audi A 6, der am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr an die Betontrennwand auf der Mittelspur der B 47 zwischen Lorsch und Riedrode geriet. Fahrer war ein 40-jähriger Mann aus Osthofen. Auslöser für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein Überholvorgang eines anderen Fahrzeugführers, der danach weiterfuhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen. pol

