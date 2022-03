Unangemeldet sind Demonstrationen nicht rechtens

Was müssen sich Lorscher Bürger von den sogenannten „Spaziergängern“ eigentlich noch alles gefallen lassen? Mittwoch für Mittwoch ziehen diese Menschen hier durch Lorsch, trommelschlagend und Lärm geschwängert, werden von Polizei und Ordnungsamt begleitet, ohne sich an Versammlungsgesetze, das heißt eine ordnungsgemäße Anmeldung ihrer Demonstrationen zu kümmern.

An Faschingsdienstag laufen sie zusätzlich kostümiert lauthals durch die Straßen und lassen sich selbst vom Bürgermeister nicht ermahnen! Als Bürgerin dieser Stadt verstehe ich den Freiheitsbegriff nicht, den diese Menschen für sich in Anspruch nehmen und kann die Enttäuschung aller Karnevalisten nachempfinden, die sich angesichts der immer noch andauernden Pandemie an Gesetz und Ordnung halten und auf ihren Umzug verzichtet haben.

Wie lange lassen sich unsere Ordnungsbehörden und die Polizei noch vorführen, bevor sie endlich einschreiten und sich zu einem Verbot durchringen. Unangemeldete Demonstrationen sind nicht legitim.

Bürger, die sich mit Kerzen den Mittwochdemonstranten entgegenstellten, wurden um Zurückhaltung gebeten. Wem steht hier ein freiheitliches Demonstrationsrecht zu?

Sibylle Römer

Lorsch