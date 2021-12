Einen Einbruch in der Lorscher Karolingerstraße meldet die Polizei. Die unbekannten Täter kletterten am Sonntag auf das Vordach eines Anbaus, um in ein Einfamilienhaus dort einzubrechen.

Sie durchsuchten – vom Kellergeschoss bis ins Obergeschoss – sämtliche Räume nach Wertsachen ab und nahmen unter anderem hochwertige Handtaschen, Mäntel, Schmuck und Uhren mit. Das Haus wurde im

...