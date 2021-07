Ziemlich reibungslos sei die Blutspendenaktion am vergangenen Freitag in der Sporthalle der Lorscher Werner-von-Siemens-Sporthalle verlaufen, bilanzierte Markus Ruh vom Vorstand des DRK-Ortsvereins. Die Aktion war nur über eine Anmeldung mit Zeitvorgabe möglich. Das System habe sich bestens bewährt, so Ruh. Es sei alles entspannt verlaufen.

Von der Eingangskontrolle mit dem

...