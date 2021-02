Lorsch. „Die Pferdesportler des Lorscher Reitvereins sind auch in Zeiten der Pandemie-Beschränkungen aktiv. Die Corona-Zeit trifft natürlich nicht nur die Reitsportszene in Lorsch. Im vergangenen Jahr mussten überall viele Turniere abgesagt werden“, verdeutlichte jetzt Olaf Jünge (kleines Bild) die Situation des Lorscher Vereins. So habe das EWU-Western-Turnier, eine Qualifikation, die für die Deutsche Meisterschaft im Western-Reiten gezählt hätte, ebenso abgesagt werden müssen wie das Spring- und Dressur-Turnier.

AdUnit urban-intext1

„Aus allen Turnieren generiert der Reitverein normalerweise einen gewissen Finanzrahmen, der in die Jugendarbeit investiert wird. Die beiden Vereinspferde im Lorscher Reitstall konnten eine bestimmte Zeit nur eingeschränkt bewegt werden, da kein Reitunterricht stattfinden durfte. Die laufenden Kosten für diese Pferde, etwa für Futter, Tierarzt, Hufschmied, bleiben aber am Verein hängen“, macht Olaf Jünge klar.

Da sich die Kosten pro Vereinspferd im Monat auf rund 300 Euro belaufen, habe der Vorstand im April vorigen Jahres beim Hessischen Innenministerium aus dem Programm „Sportland Hessen“ einen Zuschuss zur Unterhaltung der Pferde beantragt. 1400 Euro seien dem Verein überwiesen worden. Nachdem vor vier Jahren der Reitplatz im Lorscher Süden erneuert worden war, hätten weitere Aufgaben angestanden, umriss Olaf Jünge, zuständig für öffentliche Angelegenheiten im Vorstand des Vereins, die jetzigen Maßnahmen.

Der in die Jahre gekommene Traktor zur Pflege der Reitböden hatte seinen Geist aufgegeben, erinnert er. Eine Pflege mit Lockerung und Begradigung der Bodenbeläge sei aber auf dem Gelände unumgänglich, weil die Pferde ansonsten Verletzungen erleiden könnten. „In den 80er-Jahren sind die Reithalle und die Reitstube gebaut worden und bedürfen nun einer Renovierung“, informierte Christian Grimm, Finanzchef beim Lorscher Verein, jetzt bei einem Arbeitseinsatz vor Ort. Um die daraus resultierenden Kosten stemmen zu können, hatte Olaf Jünge bereist vor der Pandemie Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt beim Landessportbund LSB Hessen, beim Kreis und beim hessischen Innenministerium. Die Begründung: Es sollen zur Einsparung von Heizkosten Isolierungsmaßnahmen des Daches, der Wände und des Bodens vorgenommen werden.

AdUnit urban-intext2

Dazu kommen unter anderem neue energiesparende Leuchtkörper, die Integrierung der Meldestelle in die Reitstube und ein großer Spiegel in der Reithalle, der aus Sicherheitsgründen für die Reiterinnen und Reiter dringend notwendig ist.

Im Spiegel die Haltung prüfen

Den Spiegel auf der Südseite der Halle nutzen sowohl die Spring- als auch die Dressurreiter, um ihre Haltung auf dem Pferd zu kontrollieren, berichtet Christian Grimm. Gemeinsam mit Olaf Jünge arbeitete er auf der Anlage. Die Gesamtkosten der Anschaffungen und Renovierungen belaufen sich auf etwa 47 000 Euro, hatte der Vorstand geschätzt. Erfreut ist man beim Lorscher Verein, dass insgesamt rund 20 000 Euro bewilligt worden sind.

AdUnit urban-intext3

Die Stadt Lorsch habe den Reitverein durch Sportfördermittel und eine Zuzahlung zur Unterhaltung des Reitgeländes unterstützt. Die restlichen Kosten müssten durch Rücklagen und eigene Arbeitsleistungen erbracht werden, weiß man beim Vereinsvorstand. Das werde noch einige Zeit dauern, ist sich Olaf Jünge aber sicher, da wegen Corona immer nur drei Personen aus zwei Familien arbeiten dürften.

Hoffen auf Betrieb im Sommer

AdUnit urban-intext4

Das Reiterstübchen sei komplett ausgeräumt worden. Dort werde eine neue Meldestelle eingebaut, es würden Fenster ausgewechselt werden und die kleine Küche, mit der Kuchentheke bekomme ein neues Aussehen, berichtet er. Im Erdgeschoss habe der Verein eine große Küche zur Versorgung der Zuschauer bei Veranstaltungen.

Wichtig sei, meinte Olaf Jünge, dass einige Lorscher Handwerker für die Arbeiten verpflichtet werden konnten, die nicht in Eigenleistung zu schaffen seien. „Falls die geplanten Turniere ab dem Sommer wieder stattfinden dürfen, soll alles in neuem Glanz erstrahlen“, gab sich Jünge optimistisch. Olaf Jünge dankte im Namen des Reitvereins allen Institutionen für die finanzielle Unterstützung. ml