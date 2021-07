Lorsch. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, wie man zeichnet: Tiere, Comics, Mangas, Trickfiguren, Roboter, Autos, Flugzeuge, Kobolde zum Beispiel. Mitzubringen sind Zeichenblock, Bleistifte, Buntstifte, Spitzer und Radiergummi. Der Kurs läuft am 14. Juli (Mittwoch), von 16 bis 18.15 Uhr im Schulungszentrum in der Lorscher Römerstraße

Die Anmeldung ist möglich unter 06251/17296-0 oder online unter kvhs-bergstrasse.de. red