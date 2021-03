Der ehemalige Bürgermeister von Thal, Karl Josef Backhaus, ist tot. Um den früheren Verwaltungschef in Thüringen wird auch in Lorsch getrauert. Backhaus, der jetzt im Alter von 84 Jahren starb, war in Lorsch gut bekannt. Denn mit Thal pflegt die Klosterstadt seit vielen Jahren freundschaftliche Kontakte. Seit 1990 firmierte Lorsch als Patenstadt für den Ort in Thüringen, später wurde eine

