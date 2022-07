Alfred Jünge hat sich sehr um seine Heimatstadt verdient gemacht. Jetzt ist der Lorscher nach langer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Alfred Jünge wurde 1933 in Elxleben in Thüringen geboren, erlernte bei der Sparkasse in Erfurt den Beruf eines Bankkaufmanns. 1953 flüchtete er über Berlin aus der DDR in den Westen an die Bergstraße.

Zunächst arbeitete

...