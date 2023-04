Termine für die Lorscher Stadtfeste 2024 stehen fest

Lorsch. In Lorsch gibt es viele Gelegenheiten, um gemeinsam zu feiern. Zu den größten Veranstaltungen zählen jedes Jahr die vier Stadtfeste: Frühlingsmarkt, Johannisfest, Kerb und Weihnachtsmarkt. Der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze hat in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung die Termine für die Stadtfeste bekannt gegeben, und zwar für die Stadtfeste 2024.

Denn natürlich wollen Lorscher und Lorsch-Besucher, die langfristig planen, gerne frühzeitig darüber Bescheid wissen. Es wäre jedenfalls für viele ärgerlich, wenn sie ausgerechnet an diesen Terminen bereits anderweitig verplant wären - und dann zum Beispiel das Feuerwerk am Johannisfest verpassen würden.

Dieses Spektakel ist am 17. Juni 2024 zu erleben. Der Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest sowie den Pfingstrosentagen läuft am 11. und 12. Mai 2024, das Johannisfest mit Kreativmarkt vom 14. bis 17. Juni, die Kerb mit Tabakfest kann man vom 14. bis 16. September besuchen, den Weihnachtsmarkt "Blaues Weihnachtswunder" vom 29. November bis 1. Dezember 2024. Zuvor stehen selbstverständlich die Stadtfeste in diesem Jahr an. Auftakt ist in gut drei Wochen der Frühlingsmarkt am 13. und 14. Mai. Im Sommer - vom 16. bis 19. Juni - wird das Johannisfest gefeiert. Weiter geht es mit der Lorscher Kerb vom 16. bis 18. September. Den Abschluss bildet 2023 der Weihnachtsmarkt vom 1. bis 3. Dezember auf der Klosterwiese. sch

