Tennis-Juniorinnen fegten die Konkurrenz vom Platz

Lorsch. Die Wahl läuft. Bis zum 24. Juli können Leser ihre Stimme abgeben und so darüber entscheiden, wer diesmal als Lorscher Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wird und wer sich über den Titel als Lorscher Sportler des Jahres freuen kann. Auch die beste Mannschaft des Jahres wird wieder ermittelt. Die Sportkommission der Stadt Lorsch hat insgesamt drei erfolgreiche Teams für diese Kategorie nominiert. Die mit Abstand jüngste Mannschaft kommt dabei vom Lorscher Tennisclub Olympia (TCO).

Zwischen elf und 13 Jahren sind die Sportlerinnen alt, die im vorigen Jahr die Konkurrenz in ihrer Altersklasse vom Platz gefegt haben. Gegen Julia Ehnes, Emma Rapp, Nora Kondella und Viktoria Ehnes hatten Mitbewerberinnen keine Chance. Das Lorscher Juniorinnen-Team U12 wurde Hessenmeister und hat damit in seiner Altersklasse alles erreicht, was möglich war.

Teamarbeit und eine gute Vorhand

Glück war es nicht, stellen die vier jungen Athletinnen auf Nachfrage klar. Ihr Können habe den Ausschlag zum Sieg gegeben. Ihre Matches im Finalturnier haben sie gegen schwere Gegner klar gewonnen. Über drei Tage lief der anstrengende Wettkampf in Marburg. Ihre herausragende Leistung beruht auf ihren technischen Fertigkeiten, auf einer guten Vorhand, Schlagkraft, Kondition und Disziplin – und auf exzellenter „Teamarbeit“.

Dass sie auf einem sehr guten Weg sind, beweisen Emma Rapp, Nora Kondella und die Schwestern Julia und Viktoria Ehnes schon seit längerer Zeit. Die Mädchen spielen bereits einige Jahre zusammen, schon als U8 bildeten sie ein Team, das mit besonderen Erfolgen auf sich aufmerksam machte. 2019 war das Quartett deshalb bereits erstmals für die Sportlerwahl der Stadt Lorsch nominiert. Damals hatten die vier Tennisspielerinnen die Bezirksmeisterschaft gewonnen.

Besonderheit: Alle sind im Kader

Es gebe wenig Mädchenmannschaften, die lange Zeit auf vergleichbar hohem Niveau spielen, heißt es beim TCO. Alles andere als üblich ist es, dass alle vier Mitglieder des Lorscher Teams auch Kaderspielerinnen sind. Bei den meisten anderen Mannschaften sei nur ein Teil auch im Kader. Die Lorscher U 12 dagegen habe diesbezüglich „keine Schwachstelle“, so Yvonne Kondella, Mutter von Nora und langjährige TCO-Jugendwartin. Alle vier seien sehr stark.

Die jungen Leistungssportlerinnen stecken viel Zeit in den Sport: Bis zu dreimal Einzeltraining, einmal Teamtraining und einmal Kadertraining umfasst ihr Wochenplan. Neben ihrem Lieblingshobby Tennis spielen sie noch Klavier oder turnen oder sind bei den Pfadfindern aktiv – und vormittags sind sie natürlich in der Schule. Probleme, alles unter einen Hut zu bekommen, gibt es nicht, sagt die Mutter von Emma Rapp. Leistungssportler wüssten ihre Zeit gut einzuteilen.

Unzertrennlich sind die vier Athletinnen nicht. Sie besuchen drei verschiedene Schulen: Nora geht ins AKG, Julia und Viktoria besuchen die Liebfrauenschule, Emma, die in Einhausen wohnt, geht ins Starkenburggymnasium. Aber: „Auf dem Platz verstehen sie sich blind“, freut sich Yvonne Kondella über ein Erfolgsgeheimnis des Quartetts.

Wesentlicher Grund für die Topleistungen, die abgeliefert werden, ist nicht zuletzt der große Spaß am Tennisspiel, den das U12-Team hat. Sie müssten nicht eigens motiviert werden, um Trainingsstunden oder Turniere zu absolvieren, erzählen die Jugendlichen, für die die Medenrunde vorige Woche wieder begonnen hat.

In diesem Jahr könnten sie den Erfolg, beste Mannschaft in Hessen zu werden, wohl noch nicht wiederholen, urteilen die Athletinnen mit Blick darauf, dass sie zu den Jüngsten in der nächsten Altersklasse zählen. Julia, Emma, Nora und Viktoria – in diesen festgelegten Positionen treten sie an – freuen sich aber dennoch auf die kommenden sportlichen Begegnungen. Aus diesen werden die Juniorinnen unter anderem lernen, härter zu spielen, meint Yvonne Kondella.

Rechnen sollte man mit dem TCO-Team in jedem Fall. Zumal das Ziel der Tennisspielerinnen bereits lautet: „Für das nächste Jahr greifen wir den Titel wieder an.“