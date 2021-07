Tempo auf der Bahn und querfeldein

Lorsch. Bei der Sportlerehrung der Stadt Lorsch erhalten immer auch sehr junge Talente die Chance auf eine besondere Auszeichnung. Die jüngste Kandidatin bei der diesmaligen Wahl für die Sportlerin des Jahres ist Emma Seedorf. Die Lorscherin hat im Alter von neun Jahren den Titel als Südhessische Meisterin gewonnen.

Emma Seedorf, inzwischen zehn Jahre alt, ist Leichtathletin. Für den Leichtathletikclub Olympia Lorsch (LCO) startete sie im Februar vorigen Jahres in Trebur. Die Disziplin, in der sie sich an die Spitze setzte: Crosslauf.

Crossläuferin Emma Seedorf, die für den LCO startet, ist für die Wahl zur Sportlerin des Jahres nominiert. © Neu

Die Distanz über 700 Meter schaffte die Wingertsbergschülerin, die die dritte Klasse besucht, in 2:49 Minuten. Crosslauf ist natürlich nicht mit einem Rennen auf einer ebenen Stadionbahn zu vergleichen. Auf der Strecke gilt es, kleine Steigungen zu überwinden und über Hindernisse wie Strohballen zu springen.

Laufen macht Emma großen Spaß. Probleme wie Seitenstechen kennt sie nicht. Das liegt am guten Training. Emma Seedorf wird beim LCO von Kerstin Sonnabend betreut, die selbst eine ausgezeichnete Leichtathletin ist und vor Jahren ebenfalls nominiert war für die Wahl zur Sportlerin des Jahres. Auch bei Jugendtrainer Stefan Hedderich hat Emma einiges gelernt.

Zweimal in der Woche geht sie zum Leichtathletik-Training. Weit- und Hochsprung und sogar Stabhochsprung-Übungen – letztere mit einem Besenstiel – gehören zum Programm. Laufen, Mittelstrecken lieber als Sprints, bevorzugt die Athletin aber, die auch gerne schwimmt.

Tipps von Profi-Athleten

Die Südhessische Meisterschaft ist nicht der einzige Erfolg von Emma Seedorf, die als Lieblingsfach in der Schule nicht Sport, sondern Mathe nennt. Erste Plätze erkämpfte sie auch bei der Kreismeisterschaft, beim Hallensportfest in Worms und im LCO-Team gemeinsam mit Elise Huberti und Elena Mai. Mit ihrem Sieg beim Weiterstädter Nikolauslauf gewann die junge Sportlerin einen Trainingstag mit den Triathleten Paul Schuster und Daniela Bleymehl, die ihr Profi-Tipps gaben.

Sie sei „total glücklich“, dass ihre Familie vor einigen Jahren nach Lorsch gezogen sei, sagt Angelika Seedorf, Emmas Mutter, die aus Augsburg stammt. Der LCO habe Sportlern sogar im Lockdown ein „klasse Angebot“ gemacht, lobt sie.

Bei welchen Wettkämpfen Emma Seedorf als Nächstes auf Titeljagd geht, steht wegen der Corona-Lage noch nicht fest. Falls Lauf-Veranstaltungen wie Jog and Rock oder der Lorscher Silvesterlauf möglich sind, ist sie vielleicht auch dort mit dabei.

