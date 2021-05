Lorsch. Die meisten Menschen dürften etwas den Überblick verloren haben über die Vielzahl an immer neuen Corona-Regeln. Dass Lebensmittelläden geöffnet sind, und man einkaufen darf, solange man nur die Maskenpflicht und die Abstandsregeln beachtet, das weiß wohl jeder. Aber wie gelangt man zum Beispiel an Lesestoff aus der Buchhandlung, der zum „alltäglichen Bedarf“ zählt und deshalb für Interessierte auch im Lockdown zugänglich bleiben soll? Und wie kommt man jetzt zum Friseur?

Aus Verunsicherung bleibt mancher vielleicht daheim und wartet ab, bis er endlich vollständig geimpft ist. Viele „körpernahe Dienstleistungen“ sind im Rahmen der Bundes-Notbremse untersagt, die Friseure sind von der Schließung diesmal aber ausgenommen. Der Eintritt in den Salon ist allerdings aufwändiger als in den Supermarkt. Denn es muss unter anderem auch eine Bescheinigung über ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Diese darf nicht mehr, wie früher, bis zu 72 Stunden alt sein. Verlangt wird jetzt ein tagesaktueller Nachweis.

In Lorsch kann man sich immerhin an vier verschiedenen Adressen „freitesten“ lassen. Zudem bietet das DRK, zwei Mal pro Woche, Schnelltests an.

Was ist, wenn man auf die Schnelle keinen Termin bei den Teststationen erhalten hat?

doppelt geimpft und 14 Tage wraten

unter Aufsicht

