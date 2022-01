Tauch-Einsatz im Lorscher Klärschlamm

Lorsch. Wer erledigt seine Arbeit ohne Licht, in unangenehm riechender und alles andere als ungefährlicher Umgebung? Faulturm-Taucher zum Beispiel. Es handelt sich um Experten, die speziell für den Einsatz in Kläranlagen ausgebildet sind. Auch in Lorsch hatten die Taucher kürzlich wieder zu tun. Denn die regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Faultürme ist eine wichtige Aufgabe in Kläranlagen.

Faultürme sind riesige Behälter, in denen die Klärschlämme, die etwa bei der Abwasserreinigung einer Stadt anfallen, eingedickt werden. Dabei werden die organischen Verbindungen unter sauerstofffreien Bedingungen und Wärmezuführung durch Bakterienstämme zersetzt. „Der Faulturm ist damit eines der teuersten und gleichzeitig auch am höchsten belasteten Bauwerke einer Kläranlage. Dementsprechend ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung zum Erhalt dieses Sachwertes erforderlich“, heißt es dazu von der Lorscher Verwaltung.

Dunkle warme Brühe

In Lorsch war es nun wieder soweit. Zum Einsatz kam deshalb unlängst eine Gruppe von speziell ausgebildeten Umwelttauchern aus Wien. Sie stiegen in den bis zum Rand mit schwarzem, reichlich übelriechendem, etwa 37 Grad Celsius warmen Klärschlamm gefüllten Turm und gingen der Sache damit im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Immerhin rund 18 Meter beträgt die Füllhöhe des Lorscher Faulturms.

„Wir steigen da rein, wo andere nicht mal dran riechen würden“, erklären die Spezialisten ihren beruflichen Einsatz. Eine Spezialausrüstung ist notwendig, Mut, um in den Klärschlamm abzutauchen und Erfahrung, um sich dort zurechtzufinden, sind unabdingbar.

Mit Hilfe einer über 80 Kilogramm schweren Trockentauchausrüstung, einer Mammutpumpe sowie zahlreichen Hubwinden und Gerüsten saugten die Taucher in Lorsch Ablagerungen wie etwa Faserteile und Haare sowie Sand vom Grund des Faulturms ab. Würde das nicht geschehen, bestünde das Risiko, dass Teile verstopfen. Die Taucher kontrollierten außerdem den Zustand der Einbauteile und prüften die Qualität der Innenwände.

Der erste Taucher brachte nach einem Erkundungstauchgang in der Lorscher Kläranlage gute Nachrichten mit nach oben, informiert die Verwaltung. „Es sind kaum Ablagerungen vorhanden. Der Zwangsmischer, der den Schlamm ständig in Bewegung hält, hat anscheinend sehr gute Arbeit geleistet“, stellte er fest. Dieser Zwangsmischer wurde während der etwa 90-minütigen Tauchgänge ausgebaut und parallel ebenfalls einer Inspektion durch dessen Hersteller unterzogen.

Wenn die Taucher aus dem warmen Klärschlamm auftauchen, sprechen sie regelmäßig davon, dass „sie sich alles angeschaut haben“. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben sie gelernt, sich mit Fingerspitzengefühl im tiefschwarzen und absolut undurchsichtigen Faulschlamm „umzusehen“.

Nach einer Woche stand fest, dass alle Einbauteile der Lorscher Anlage – insbesondere das sogenannte Zentralrohr – ohne Mängel waren. Die Innenbeschichtung des Faulturms, die im Jahre 2004 im Rahmen der Grundsanierung des Turms aufgebracht worden war, ist auch nach knapp siebzehn Betriebsjahren noch absolut glatt und ohne Fehlstelle, heißt es nach Abschluss der Arbeiten in Lorsch. „Sanierungsbedarf gibt es unseres Erachtens derzeit keinen. Es reicht, wenn wir alle fünf Jahre mal reinschauen“, lautete die abschließende Bilanz der Spezialisten.“

Stillstand keine gute Alternative

Größte Hochachtung vor der Leistung der Umwelttaucher äußerte auch Bürgermeister Christian Schönung. Er weiß, dass der Einsatz der Taucher verhindert, dass die gesamte Kläranlage während einer Faulturmreinigung stillstehen muss. Denn alternativ müsste der Faulturm in Gänze geleert und dann inspiziert werden. „Um also im Wartungsfall einen fortgesetzten Betrieb der Kläranlage gewährleisten zu können, fordern wir die Umwelttaucher an. Zumal diese Lösung auch weit wirtschaftlicher ist“, zeigte sich Schönung mit der Arbeit der Taucher und der Ergebnisse deren Tauchgänge hochzufrieden. red