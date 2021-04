Tatjana Riffner neue Pflegedienstleiterin

Lorsch. Die Lorscher Schön-Klinik Lorsch hat nach 18 Jahren eine neue Pflegedienstleitung: Tatjana Riffner hat die Verantwortung für das Pflege-Team übernommen. Sie folgt auf Ursula Funk, die sich Ende März in den Ruhestand verabschiedete. „Wir freuen uns sehr, unsere Mitarbeiterin Frau Riffner für diese Position gewonnen zu haben“, so Klinikleiter Emre Nazli. Mit ihrem umfangreichen Wissen und überdurchschnittlichem Einsatz insbesondere in den letzten zwölf Monaten habe sie immer wieder bewiesen, dass sie eine wichtige Säule für das Team sei.

Gebürtige Bensheimerin

Die gebürtige Bensheimerin gehört seit 2019 zum Lorscher Schön-Klinik-Team. Nach ihrem Einstieg als Fachbereichsleitung Anästhesie und Intensivmedizin übernahm Riffner wenige Monate später zusätzlich die Position der stellvertretenden Pflegedienstleitung. Berufsbegleitend studierte die heute 29-Jährige Pflegemanagement. Auf ihre neuen Aufgaben freut sich die Teamplayerin sehr. Es sei ihr eine „Herzensangelegenheit“, ihr Fachwissen allen Kollegen weiterzugeben.

Feuerwehrfrau und Sanitäterin

© Ruediger DUNKER

Riffner ist zudem Oberfeuerwehrfrau und Rettungsschwimmerin. Die Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolvierte sie schon im Jahr 2010. Später folgte ihr Abschluss als Gesundheits- und Krankenpflegerin in Heidelberg.

In der dortigen Universitätsklinik war Tatjana Riffner mehrere Jahre beschäftigt und absolvierte in dieser Zeit als jüngste Fachschwester 2016 im Alter von 24 Jahren die Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege.

Für ihre Facharbeit wurde Riffner 2017 mit dem Intensivpflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste ausgezeichnet.

Heidelberg den Rücken zu kehren und nach Lorsch zu wechseln, stand für die heute in Einhausen wohnende Riffner schon lange fest: „In zehn Jahren Uniklinik Heidelberg habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen, doch mein Herz blieb in der hessischen Heimat. Schon 2009 habe ich mir versprochen, ich komme zurück“, so die neue Pflegedienstleiterin. red

