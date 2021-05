Tabakpflanzen werden verkauft

Lorsch. „Ist der Mai recht kühl und nass, füllt‘s dem Bauern Scheun‘ und Fass“. So lautet eine Bauernregel, für das Lorscher Tabakprojekt aber bringt das Regenwetter Verzögerungen. Schon bei der Anzucht im Frühbeet kamen die Pflänzchen nur langsam voran. „Allerdings ist der Samen in diesem Jahr sehr gut aufgegangen“, ist Projektleiter Bernhard Stroick trotzdem zufrieden.

AdUnit urban-intext1

Ehrenamtlich auf den Acker

Um das Quellen der winzigen Körnchen – Voraussetzung für eine erfolgreiche Aussaat in die vorbereitete Erde – kümmert sich Annemarie Remeza mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Sie arbeitet seit vielen Jahren wie alle ehrenamtlich beim Lorscher Tabakprojekt mit.

Am kommenden Samstag (29.) werden die Setzlinge auf dem Acker ausgebracht. Ein Gramm Tabaksamen genügt, um das knapp 1000 Quadratmeter große Feld zu bestücken. Es langt auch noch dafür, dass sich Interessierte am Tabakschuppen im Klosterfeld Tabakpflänzchen abholen können: Zwischen 9.30 und 13 Uhr werden getopfte Pflanzen für 1,50 Euro abgegeben.

„Die Pflanzen sind enorm wüchsig und attraktiv, nicht nur ihrer lichtgrünen großen Blätter wegen, sondern auch wegen der rosafarbenen Blütenstände, die die Tabakpflanze krönen“, wissen die Tabakpflanzer. Die Lorscher sind stolz auf die Kultur, die sie seit vielen Jahren in ihrer Freizeit pflegen, auch um das Wissen dazu lebendig zu halten.

AdUnit urban-intext2

Offen für neue Mitglieder

Seit 2013 gibt es wieder ein Tabakfeld in Lorsch. Es wird ehrenamtlich gepflegt. Die Projektgruppe bewahrt das Können um die Tabakkultur. Alle Arbeitsschritte werden händisch ausgeführt. Die 25 Personen unterschiedlichen Alters umfassende Gruppe ist für neue Mitglieder offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Tabakfeld und der Tabakschuppen liegen am Stadtrand, an der Kulturachse an der Odenwaldallee.

Anbau und Verarbeitung von Tabak waren einst der wichtigste Wirtschaftszweig in Lorsch und hatten nach dem 30-jährigen Krieg zunächst vielerorts zum Überleben und später entscheidend zum wachsenden Wohlstand beigetragen. red

AdUnit urban-intext3