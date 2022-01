Seit mehreren Jahren zählt es zu den Naturschutzaufgaben des Lorscher Vogelschutzvereins, die in der Lorscher Gemarkung angebrachten Steinkauz-Brutröhren zu kontrollieren und zu reinigen. In diesem Jahr teilten sich die zwölf freiwilligen Helfer unter Coronabedingungen in drei Teams auf, die unter Anleitung je eines Vogelschutzexperten des Vereins unterschiedliche Vogelbehausungen

...