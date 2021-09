Wintersportler freuen sich, dass nun die kalte Jahreszeit beginnt. Die Mitglieder der Skiclubs in Lorsch und in Einhausen haben ihre Eröffnungsfahrt längst geplant. Ab 5. Dezember verbringen sie eine sportliche Woche gemeinsam in Österreich. Obertauern ist das Ziel. Bald dürften die Skifahrer aus den zwei benachbarten Kommunen noch viel öfter gemeinsam unterwegs sein. Denn die beiden örtlichen

...