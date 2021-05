Statt elf Pfarreien wird es nur noch maximal drei geben

In Lorsch machen sich viele Sorgen über die Zukunft des Jugendheims St. Paulus. Pfarrer Michael Bartmann ging in der Eucharistiefeier in St. Nazarius am Samstagabend kurz auf einen entsprechenden Zeitungsbericht ein.

„Wir werden am Montag das Paulusheim nicht abreißen, das verspreche ich“, sagte er. Man sei aber auf der Suche nach Wegen für die Zukunft. Das müsse ausgehalten werden.

Diskussionen über wichtige Gebäude würden auch emotional geführt. „Aber mein Glaube hängt nicht am Paulusheim“, erklärte Michael Bartmann im Gottesdienst, bewusst etwas provokativ. Ein Gebäude der Kirche sei für den Glauben an Jesus Christus nicht erforderlich, merkte er an. sch